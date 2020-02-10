廣東馳援武漢醫生稱 中醫藥抗疫40人有7例康復

「肺炎1號方」研發者：不能作預防

曾在SARS期間染疫的黃東暉，昨晨在美國中醫藥針灸學會紐約中醫論壇網絡直播上表示，廣州中醫藥大學赴武漢醫療隊抵武漢後，在上月29日開始收治病人，至今已收治40餘例，其中有7例已康復出院。而收治的病人中，絕大部分患者都使用了中藥治療，也有醫務人員教授八段錦進行輔助，患者反應良好。「昨天（8日）第一個出院的患者回來找我們要求再開一些中藥進行調理，證明中藥在治療中療效非常好。」而在赴武漢第四日的1月29日，黃東暉透過錄影說為所有的病人使用了中藥，都覺得情况好轉了，認為以後的治療會發揮「中醫藥的優勢」。

廣東省藥品監督管理局官網8日通知稱，同意廣州市第八醫院申報的透解祛瘟顆粒供應定點醫院臨牀使用，而無需向省藥品監督管理局提出調劑申請。非定點醫院申請調劑的，需由廣東省藥監局予以優先審批。通知還稱，若在使用過程中出現不良反應，醫療機構需同時報送省藥品不良反應監測中心及廣州市第八醫院。

透解祛瘟顆粒是廣州市第八醫院中醫科譚行華主任中醫師臨牀經驗方。早前消息稱，臨牀應用透解祛瘟顆粒治療新冠肺炎確診的輕症病人50例，經1周臨牀觀察全部患者體溫恢復正常，50%患者咳嗽症狀消失，52.4%咽痛症狀消失，69.6%乏力症狀消失，無一例患者轉重症。

譚行華強調，該方僅限於治療輕症確診病人和疑似病人，不可當作預防方使用。透解祛瘟顆粒已在6日量產。

（武漢肺炎）