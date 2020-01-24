衛健委：氣溶膠播毒尚無證據 新冠肺炎致死超SARS 武漢每日消毒兩次

國務院聯防聯控機制昨召開新聞發布會，中國疾控中心傳染病預防控制處研究員馮錄召表示，目前尚沒有證據顯示新冠病毒會通過氣溶膠傳播，現主要的傳播途徑仍是呼吸道飛沫傳播和接觸傳播，氣溶膠和糞口等傳播途徑尚待進一步明確。他稱，通過流行病學調查顯示，目前病例多數可以追蹤到與確診的病例有過近距離密切接觸的情况。

馮錄召：開窗通風降感染風險

馮錄召說，飛沫傳播的距離一般1至2米，不會在空氣中長期漂浮，因此在日常通風環境下，空氣中一般不會有新冠病毒。他建議，每天至少兩次開窗通風，可降低感染風險，但同時要注意保暖，而在一般的工作生活條件下，正確佩戴口罩就可以保護普通公眾。

《新京報》引述東南大學能源與環境學院教授錢華分析指，就一般病毒傳播而言，氣溶膠傳播主要依靠飛沫核，即飛沫水分蒸發乾之後殘留的類似灰塵的物質。飛沫核可長時間漂浮於空中，可能傳得比較遠，但人具有抵抗力，病毒需達到一定劑量才能致病。擴散距離增加，也會稀釋飛沫核密度，從而降低感染風險。新浪網引述國家抗疫醫療隊黨支部書記、中日友好醫院疾病預防控制處副處長郭麗萍表示，現有防控措施已經考慮到氣溶膠傳播的可能性，不必恐慌。

武漢從昨天開始執行新一輪防疫消毒工作，每日上午10時、下午4時集中消毒，重點範圍包括全市醫療機構、集中隔離點、病家、密切接觸者家庭、社區、超市和酒店、集貿市場、公廁、垃圾轉運站等。《武漢晚報》報道，根據武漢新冠肺炎防控指揮部的指引，政府各職能部門負責各自管理領域的消毒工作，各城區也對各自轄區負責。其中對確診和疑似患者的病家終末消毒工作，由轄區社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院或第三方消毒服務機構負責，區疾控機構進行技術指導及按至少10%的比例抽查，效果評價根據在消毒前後，選取病家的地面、牆壁、門把手、桌面、餐（飲）具、患者衣物或床單等5件物體表面樣本以及空氣樣本，兩種樣本上的自然菌消亡率均需不低於90%。

湖北書記：確保無收治人數清零

截至昨晚10時，新冠肺炎在內地確診37233例，已造成813人死亡，超過當年SARS全球死亡人數774人。根據湖北最新疫情情况，天門市累計確診197例，死亡10例，死亡率高達5.08%，為內地之最；其次是武漢，確診14982例，累計608人不治，死亡率4.06%。《人民日報》報道，湖北省委書記蔣超良昨督導疫情防控時強調，將排查出的所有確診患者、疑似患者全部集中收治、分類隔離，確保應收盡收、應診盡診，「確保所有在家未收治患者人數清零」。

（綜合報道）

（武漢肺炎）

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