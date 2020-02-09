一度成海上「人球」 基隆檢疫9小時完成 「寶瓶星號」遊客船員終可登岸

中央社報道，台灣上周四（6日）起禁止國際郵輪靠港，但既定行程的郵輪可再作討論。麗星郵輪「寶瓶星號」原定前日抵台，但受禁令影響，外籍旅客無法入境，經溝通協調，延至昨日中午返回母港基隆，台灣中央流行疫情指揮中心隨即派人登船檢疫。

776名船員中有237人是大陸籍

根據船公司資料，1738名旅客絕大多數都是台灣籍，另有1名陸配，為台灣居民，今年至今未有中國大陸、香港、澳門旅遊史。776名船員中則有237人是中國大陸籍，也有人來自香港。

陳時中表示，有2400多人接受發燒篩檢，128人接受採檢送驗，比預估的70至100人更多，第一階段先採驗有中國大陸旅遊史者和外國人，第二階段再採驗經發燒篩檢及健康評估出來的58人，另有2名自行隔離的船員，一人有武漢旅遊史，另一人有感冒等呼吸道症狀，他們上月21日上船後就全程在船艙隔離。如果送驗結果都是陰性，所有旅客可立即回家進行自主健康管理，但只要有1人陽性就全部留船隔離。

台衛福部長：這一仗我們打贏了

昨晚檢測結果出現來後，陳時中登船透過廣播宣布消息，船上傳出歡呼聲。陳時中表示，任務完成了，這次事件展現台灣檢驗能力一流，這是團隊合作的成果，為的就是讓同胞可以健康平安地回家，從下午12時20分登船至晚上9時，短短8個多小時就完成檢驗，展現台灣醫衛、行政、警政、移民署等各方面行政效率，真的感到很驕傲，也展現台灣實力，「這一仗我們打贏了」，但也呼籲台灣民眾要團結，不要讓謠言左右，政府保證任何資訊都會公開透明、願意解答。

台灣行政院副院長陳其邁稍早也到基隆港慰問防疫人員，他說，感謝所有人不眠不休，防疫工作是「我為人人、人人為我」，也感謝家屬和旅客的耐心等候。

（武漢肺炎）