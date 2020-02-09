駐京周記：醫護被迫「政治站位」禁談疫

朋友感歎，疫情根本不會因信息外泄而得到控制，院方這麼做無非是因為「疫情控制不住是全社會的事情，醫院防控不利則會牽扯到醫院領導」。

禁微信朋友圈發布疫情言論

內地媒體關於新冠肺炎報道所梳理的時間線顯示，首位患者去年12月1日發病，隨後另有多例個案在武漢各醫院出現。

官方稱第一個堅持上報疫情的，是湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先，3日後的去年12月29日才引起官方高度關注，國家衛健委隨後也派調查組赴武漢。而媒體亦在此階段獲得相關信息並持續跟進。不過，在當月的20日，大型醫療器械提供商「穩健醫療」決策層，已決定取消在湖北召開年終高管會議，改為視訊會議。隨後「穩健醫療」也做出許多防疫決策，令人懷疑其得到內部信息。與此同時，疫情「吹哨者」李文亮等多名醫生被指散播謠言被訓誡。這似乎說明此次疫情信息，早在當地衛生系統或相關行業內傳遞，而市民大眾卻被蒙在鼓裏。

不知湖北省或武漢市政府及疾控系統是否曾考慮過「政治站位」，但可以肯定的是，如果可以重新來過的話，即便再麻木的官員，也會竭盡所能地將這場影響中國甚至播及全球的疫情消滅在萌芽狀態。遺憾的是，他們並沒有做對抉擇。

熟悉內地文化的人，對「政治站位」一詞並不陌生。因為一旦出現負面消息，提高「政治站位」便意味着「政治正確」，以此來減少輿論衝擊，化解危機。但事實上，提高「政治站位」更多時候成為了一些官員明哲保身的托詞，並以此將危機轉嫁給社會和國家，甚至帶來更大的災難，例如此疫，這決非一個社會或國家民族所應承受的。

明報記者

（武漢肺炎）