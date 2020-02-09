李文亮妻澄清 沒發求助信息

李文亮的妻子付雪潔昨日下午4時30分發出聲明稱，未發布任何性質的求助信息，也未曾授權其他人員發布相關信息或接受捐助。希望大家不要傳播未經其認可的消息，「以免給我家人告成不必要的困擾」。

同時，付雪潔又感謝大家一直以來對李文亮及家人的關心和關愛。自院方公布李文亮在7日凌晨2時58分因新型冠狀病毒感染的肺炎搶救無效世去後，有關付雪潔及李文亮父母的種種消息就不脛而走，但付雪潔在聲明中並沒有提到自己目前的情况。

國監委調查組抵武漢調查

中央紀委國家監委網站昨午消息，國家監察委調查組已抵武漢消息。而在此前，武漢市常務副市長胡亞波在疫情發布會上，也提到國家監察委調查組來武漢調查群眾反映涉及李文亮的有關問題，稱「武漢市將全力配合調查組做好相關工作」。

人行旗下《金融時報》報道，李文亮去世後，中國人保立即啟動快速賠付，根據前期制定的保險保障方案，於7日已將80萬(人民幣，下同)賠款支付給其家人，其中人保財險賠付50萬元，人保壽險賠付30萬元。除中國人保外，新浪金融研究院稱，還有多家保險公司第一時間為李文亮啟動專屬保險理賠，包括中國平安送上50萬元救助金、泰康保險給付身故保險金20萬元，交銀康聯人壽依約賠付100萬元。據不完全統計，武漢抗疫一線醫護人員若不幸感染新冠病毒肺炎身故，最高可以獲得約1060萬元的保險保障。

（武漢肺炎）