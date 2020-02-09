上海官方稱氣溶膠可傳病毒 專家籲有呼吸道徵狀者勿打邊爐

昨日下午，上海疫情防控工作發布會介紹，當地近期部分病例為家庭聚集性案例，衛生防疫專家強調，目前可以確定的新冠肺炎傳播途徑主要為直接傳播、氣溶膠傳播和接觸傳播。這是內地首次地方性官方確認新冠病毒可通過氣溶膠傳播，旋即引起廣泛關注。稍早前，國家衛健委5日曾表示，病毒通過氣溶膠和消化道的傳染途徑「尚待明確」。上海市公共衛生臨牀中心醫務部主任、感染科主任醫師沈銀忠昨晚亦對澎湃新聞表示，「病毒一般是附着在飛沫上，理論上可能還可附着在氣溶膠上，但新型冠狀病毒是否可通過氣溶膠傳播以及在傳播中到底有多大作用，這個還沒有完全確定，仍需進一步研究和證實。」

飛沫混合空氣成氣溶膠 戴外科口罩可防

氣溶膠傳播是指飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，吸入後導致感染。由於氣溶膠較飛沫的可傳播距離更遠、粒徑更小（見表），大眾在提及時常將其等同於空氣傳播，但實際上氣溶膠有其產生的特定條件。一名曾處理沙士病人的本港資深內科醫生對本報表示，氣溶膠傳播只會在高危臨牀範圍的特定情况產生，例如用醫療正壓呼吸機做心外壓，才有機會出現病毒黏附霧化粒子傳播，因此不等同空氣傳播。他建議一般巿民使用外科口罩防飛沫傳播已足夠，毋須使用防空氣傳播的N95口罩，不用太過恐慌。

該名醫生又提醒，家居、社區在產生大量水氣的情况下，可以製造大量的霧氣粒子，形成氣溶膠。若室內火鍋共餐者攜帶病毒，或蒸燙的衣服、按摩花灑、加濕器依附有病毒，可能令在場人士吸入而染疫，因此呼籲有呼吸道徵狀人士不要打邊爐。2003年沙士在港爆發時，威爾斯醫院8A病房及淘大花園大批人感染，都是氣溶膠傳播的例子。而內地「科學網」引述中科院氣溶膠化學與物理實驗室主任曹軍驥指出，當前的防疫戰略須「寧信其有」，以免喪失黃金時機。

除傳播途徑，在檢測上亦有案例顯示新冠病毒具有超強隱匿性。《新京報》昨報道，北京中日友好醫院近日出現一名3次咽拭子核酸檢測均陰性，甲流（A型流感）陽性的感染者，1月30日將其以「重症甲流」收院治療。入院後插管上呼吸機，透過肺泡灌洗檢測才發現新冠病毒核酸陽性。浙江昨亦通報有確診者呈現4次陰性。

現時對疑似患者通常進行兩次咽拭子核酸檢測。北京有呼吸科醫生說，如果兩次陰性，基本可排除感染。3次均為陰性，「說明病毒隱匿性很強」。中國醫學科學院院長王辰日前曾說，對於感染者，核酸檢測「只有30%至50%的陽性率」。《每日經濟新聞》引述此觀點指出，可能有一大半感染者為「假陰性」，並在社會上流動，增加病毒傳播幾率。另一方面，病人出院時如果核酸檢測呈「假陰性」，也會誤認為已經治愈而被「二次感染」。

病毒黏霧化粒子傳播 不等同空氣傳播

武漢大學中南醫院影像科副主任張笑春等專家稍早呼籲採用CT造影作診斷依據，並及時收治、及時隔離高度疑似病患。國家衛健委5日更新診療方案中，已將「疑似病例具有肺炎影像學特徵者」作為湖北臨牀診斷病例標準。

明報記者

（武漢肺炎）

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