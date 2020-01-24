北京聞風：經濟壓力甚於SARS 中國致力求穩 ／文：鍾鳴九

以往大年三十下午打烊、初二就開張的商場食肆連日來門可羅雀，鄉鎮街頭叫賣的攤販不見蹤影，連網上下單的速遞、外賣都少了許多。而在視野之外的，還有飼料運不進、牲畜禽蛋出不去的養殖戶，以及承受租金、現金流、人力、原料成本上漲壓力的中小微企業。

2萬員工待業 餐飲集團借錢出糧

長遠來看，被壓抑的消費需求終將在疫情過後回升，况且網上娛樂、網上教育等新興產業在疫情期間迎來發展。然而，個體戶、中小微企業卻面臨被剛性成本拖垮的「生死劫」。連鎖餐飲集團「西貝餐飲」董事長賈國龍日前接受採訪時表示，疫情致2萬多員工待業，貸款發工資也只能撐3個月。當此之時，政府部門、監管部門和各行業需共同努力，重點保護實體經濟免衰退。

多地減租減稅 助中小企紓困

央行、財政部等5部門已聯合印發通知，要求確保金融服務暢通，提出不得盲目抽貸、斷貸、壓貸，對受疫情影響較大的個人和小微企業優先予以貸款支援；國家稅務總局近日發布通知，在全國範圍內將2月份納稅申報期限延長，湖北等疫情嚴重地區再適當延長；人社部則允許企業延遲繳納社保。

各地方政府也相繼推出措施，協助中小微企業渡過難關。其中北京、上海、深圳、山東、浙江等多地承諾給予中小微企業不同程度的房租和稅費減免，並臨時下調或緩收中小企業的社會保險費。以北京為例，中小微企業社會保險費補貼政策預計投入30億元人民幣，將惠及120萬本市職工。

創意自救 共享員工無接觸配送

值得注意的是，在此特殊時期，企業間也推出不少創意舉措應對疫情。如線上消費平台美團外賣推出「無接觸配送」服務，外賣員將食品放在指定位置由顧客自取，以降低傳染風險。疫情期間訂單上漲的鮮貨配送超市「盒馬鮮生」向多家餐廳租用「共享」員工，不僅緩解餐廳的現金流壓力，保障部分員工收入，還解決了盒馬的「用工荒」。

回顧SARS時期，中國亦曾採取減免稅費、信貸傾斜等政策措施為經濟托底。然而，相比正處於WTO入世紅利釋放期的2003年，今天的中國經濟本已面臨增長放緩的壓力；各地企業間密集的商業聯繫也放大了系統性風險的「傳染力」。提振經濟勢必成為中國一段時間內的着力重點，穩市場、穩經濟、紓解民困的「組合拳」將陸續有來。

鍾鳴九

（武漢肺炎）