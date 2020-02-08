意大利拒北京復航要求

華指停飛極大不便 約見意大使

外交部發言人華春瑩昨日表示，疫情發生後，意方單方面作出暫停兩國直航的決定，給兩國公民旅行造成極大不便；中方就此與意方密切溝通。她說：「昨天（6日），外交部副部長秦剛約見意大利駐華大使方瀾意（Luca Ferrari），敦促意方盡早取消暫停兩國直航決定，從維護兩國合作大局出發，不採取過度限制措施。方瀾意表示，意方重視中方關切，現階段願根據中方航空公司申請，盡快批准部分民航班次往返。」

意駐華使館的官網與官方Twitter帳號昨日未見發布有關信息。不過中央社報道，親華的意大利外長迪馬約日前曾率先披露中意貨機可望復航。

意大利上月31日公布全國進入緊急狀態，為期6月，並發出停航令，中國外交部周二（4日）曾回應稱理解，但希望「採取的措施應符合世衛組織建議，不應超出合理限度，避免影響正常人員往來和各領域務實合作」。意大利至今有兩宗確診，兩人為中國遊客。

（武漢肺炎）