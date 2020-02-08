與特通話 習籲美冷靜評估疫情

特朗普讚習強勢：信華戰勝疫情

新華社報道，習近平在通話中介紹抗疫情况後，特別強調有信心、有能力戰勝疫情，中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。習又表示，中方本着公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織及美國在內的有關國家和地區通報，並邀請世衛組織等相關專家前往武漢實地考察。他說，中美就疫情防控保持溝通，讚賞特朗普多次積極評價中方防控工作，感謝美國社會各界提供物資捐助，「希望美方冷靜評估疫情，合理制定並調整應對舉措」。

報道又引述特朗普稱，美國全力支持中國應對疫情，願派遣專家前往中國，並以各種方式提供援助，相信中國能戰勝疫情。他說，美方對中國經濟發展有信心，將本着冷靜態度看待和應對疫情，願通過雙邊和世衛組織同中方保持合作。特朗普在Twitter中也稱與習近平談了很久，讚習很強勢，且專心領導抗議工作。「他（習）覺得他們做得很好，甚至只用幾天就建造了醫院」。

重申落實中美首階段貿協

兩人又談到第一階段經貿協議，路透社引述白宮發言人迪爾（Judd Deere）說，特朗普與習近平都同意雙邊繼續多方面溝通及合作，並再度表明共同落實中美第一階段貿易協議的承諾。

（武漢肺炎）