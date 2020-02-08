粵確診破千僅次湖北 首現死亡個案 深穗最多病例 社區「封閉式管理」

深圳339確診 廣州285

據廣東省衛健委通報，截至昨晚10時，全省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診個案共1034宗，治癒88宗，死亡1宗。超過3500名密切接觸者正接受醫學觀察。目前，該省確診病例最多的5個城市，分別為深圳市339宗、廣州市285宗、珠海市76宗、佛山市59宗、東莞市53宗。患者年齡介乎兩個月大至86歲，顯示廣東的疫情極為嚴峻。

肇慶漢確診即亡 密切接觸60人

廣東的首宗死亡個案則發生在肇慶。肇慶市委辦微信公眾號「肇慶發布」昨稱，55歲死者蘇×是肇慶封開江口鎮人，有與武漢返廣東者接觸史，並患有糖尿病，在確診當天死亡。通報稱，死者在鎮上經營士多，平常活動地點為士多店和家中，1月底曾參與兩次聚餐。蘇男本月2日出現發燒、輕微氣喘，到封開縣人民醫院就診，入院接受治療。住院期間，疾控部門對患者進行採樣檢測，結果為陽性。2月6日，患者病情危重，搶救不治在當日下午6時15分死亡。當局稱蘇×在醫生詢問時隱瞞接觸史，目前已對相關醫護人員隔離防護，對該縣60名密切接觸者作集中隔離和醫學觀察。

穗憑證出入量體溫 送外賣禁上門

與此同時，廣州、深圳也提升防疫的管理。廣州市肺炎疫情工作指揮部發布疫情防控「第3號通告」，要求所有居住小區（村）實施封閉管理，居民須憑證出入及接受體溫檢測，外賣放在指定地點，由客戶自行領取。村內文化及娛樂等聚集場所一律關閉。抵穗人員必須當天報告，重點疫區抵穗人員必須接受嚴格居家或集中隔離健康管理，一律不得外出。仍滯留重點疫區的，在省重大突發公共衛生事件一級響應解除前不得返穗，公務員和國企員工若違反，將由紀檢機關追責；外地來穗人員違反，則取消3年內申請入戶和公租房資格。

深圳市肺炎疫情防控指揮部亦發布措施加強社區疫情防控，宣布對所有小區社區百分百實行圍合封閉式管理，小區住戶進出實行雙向體溫檢測，對出租屋房東和承租人聯繫登記。珠海市住建局周二（4日）已宣布，小區一律實行封閉管理，進出須查體溫，業主不得串門。

分析：應付春運返程高峰

根據百度遷徙規模指數，截至2月5日，到達湖北省人數最多的是深圳，第二則是廣州。外界分析，廣深在此時「半封城」是為了嚴陣以待，應付明天（9日）前後出現的春運返程高峰。有傳媒統計稱，目前全國至少70城市做「社區封閉式管理」。一線城市中僅剩下北京和上海，尚未實施封閉管理措施。

（武漢肺炎）

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