台實名制賣口罩首日 查詢系統曾癱瘓

一周限買兩個 中央社：人多秩序好

新型冠狀病毒肺炎擴散，台灣也出現口罩搶購潮。台行政院日前宣布實行實名制，民眾可使用健保卡在全台6000多家健保特約藥局買口罩，每人7天限買兩個，每個售新台幣5元（約1.3港元）。

中央社報道，各地民眾購買秩序良好，扣除排隊時間，一般購買口罩只需幾分鐘。

不過由於採購人數過多，線上實名制查詢系統一度崩潰，部分藥局遂採取分流、派籌及增加人手等方式應對。據統計，截至下午1時45分，全台售出逾95萬只口罩。

有市民籲讓長期病患多領

上午9時不到，多地未開門的藥局外已排起人龍。高雄一名退休沈先生「拔得頭籌」，稱等了半個月終於買到口罩，實名制雖然不便，但至少保證民眾買得到。有台北市民也表示認同實名制措施，但希望可給65歲以上慢性病患者多領口罩。衛生福利部長陳時中昨稱會根據民眾需求，每周「滾動式」檢討。

據台財政部統計，除口罩外，台灣包括消毒劑成品、防護衣等防疫物資，近年進口規模都明顯大於出口，且主要從中國大陸進口。以消毒劑為例，今年1月台灣進、出口分別為103.6公噸和16.8公噸，從大陸進口最多，佔34.1%；某款防護衣單月進口8.6萬件，全數來自中國大陸。

（武漢肺炎）