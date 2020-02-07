初二復工趕製口罩 工人日做15小時

壓力大 高層開會大哭

河南省長垣縣被封為醫療耗材之都，當地42家醫用防護用品生產企業目前全部復工。澎湃新聞報道，當地華西衛材有限公司員工李江麗表示，1月25日放假後，26日下午廠裏就通知來上班。其他工廠情況也大同小異。河南健琪醫療器械有限公司總經理田書增表示，廠裏的員工每天「最低（上班時間）沒有低於14、15小時的」。他還說，開會時公司很多中高層領導都哭了，因為壓力太大。為解決用工短缺問題，有不少志願者進廠參與口罩生產。

有口罩廠工作人員解釋，醫用口罩從流水線上裝箱後還需經過消毒和解析才能正式銷售，大多數1月底因政府徵用才復工生產的合格醫用口罩實際上在2月才能出廠。

另據《每日經濟新聞》報道，從事進口商品的商家表示，外國供應商的進口口罩價格亦每日看漲，1月31日一次性口罩進價2.9元一個，本月5日，已經漲到3.5元以上。中新社昨日報道指，搭載俄羅斯貨車的60萬個醫用防護口罩已成功抵達滿洲里公路口岸，將用於中國防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情一線。

（武漢肺炎）