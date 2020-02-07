大理「劫」重慶口罩捱轟 市長道歉 涉事局長免職

綜合內媒報道，雲南省大理市衛健局2日發出《應急處置徵用通知書》，稱從雲南省瑞麗市發往重慶市的9件口罩被「依法實施緊急徵用」。工作人員表示被徵用的口罩「已經送到一線」。另一份網傳公文顯示，連湖北省黃石市採購的口罩也被大理扣住「檢查」，黃石在4日發函給大理請求放行。同時，大理也被指扣留了浙江慈溪市一批自緬甸進口的受捐口罩。

只可徵本區物資 跨省需國務院處理

《新京報》引述中國政法大學法治政府研究院副院長趙鵬指出，《傳染病防治法》規定，縣級以上的地方政府，只能徵用本行政區域內的物資。如果涉及全國範圍或者跨省市徵用，應交由國務院負責。中新社亦引述中國政法大學經濟法學副教授吳景明稱，大理市衛健局的行為違法，是「攔路搶劫」、應該究責，「開了這個頭了不得。」

省通報批評 責令返還

本月2日，國務院已明令「地方政府不得截留調用醫療物資」。雲南省政府昨亦「清理門戶」，通報批評大理市政府、大理市衛生健康局，責令立即返還被徵用的物資。大理昨午召開新聞發布會， 市長杜淑敢對事件道歉，稱大理防疫工作嚴峻，因而暫扣檢查時隨車手續不全的口罩，598箱口罩被分配到各醫療機構、鄉鎮、街道等疫情防控相關單位人員處。截至昨日，大理確診8例肺炎患者，而重慶市累計確診389例，黃石566例。

央視新聞晚間引述當地政府通告，稱大理市衛生健康局局長楊硯池免職，大理市工信和科技局局長方虎政務記過處分。通告稱，正在派送未發放的口罩331箱，當日可派送完畢；對已經使用且與對方達成補償協議的267箱口罩，已兌付應急徵用補償款99.03萬元人民幣，其餘款項當日內可兌付完畢。

青島瀋陽惹「互扣物資」疑雲

無獨有偶，昨日山東青島和遼寧瀋陽亦被指互扣物資。網上流傳的青島官方單位致青島海關文件稱，從韓國採購的10萬個N94口罩已被瀋陽海關扣留，另有15萬個從日本買的N95口罩可能被扣。文件提及，近日獲知瀋陽將有一批從韓國採購的口罩過境青島，請海關按「對等原則」處置。青島官方晚間迅速「滅火」，稱文件「沒發出」，又一說「已撤回」。有消息稱，河南信陽有一批物資被雲南蒙自市扣留。蒙自回應稱確有口罩被扣留，但屬公安查辦微商倒賣口罩。

（武漢肺炎）