華減美入口關稅 涉750億美元貨品

新華社引述關稅稅則委員會稱，去年中美貿易戰期間，中國於8月對美國實施第三輪關稅反制，對約750億美元美國進口商品分兩批加徵10%和5%關稅。今次調整，將下調這部分商品的關稅至5%和2.5%。而其他對美加徵關稅措施續按規定執行，對美加徵關稅商品排除工作亦繼續。

回應美排除119商品加徵關稅

稅則委員會稱，中美1月16日簽署首階段貿易協議後，美方宣布從2月14日起對1200億美元中國輸美商品的加徵關稅由15%降至7.5%。為緩解經貿摩擦，擴大經貿合作，中方同步調整有關措施，下一步調整，將取決於中美經貿形勢的發展變化。委員會稱，中方期待與美「一道朝着最終取消全部加徵關稅的方向努力」。

1月31日，美國貿易代表辦公室公布最新關稅排除清單，對第三批加徵關稅的2000億美元中國輸美商品，排除其中119種商品的加徵關稅，包括印刷電路板、座椅部件、丁腈手套、燈具、桌子、特定催化劑等。該批2000億美元商品，自2018年9月24日起被加徵10%關稅，在2019年5月10日增至25%。

（武漢肺炎）