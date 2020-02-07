疫情「吹哨人」 醫生李文亮確診6天不治

包括《新京報》等多家內地媒體昨晚報道了李文亮於晚上9時30分去世的消息。不過，《中國新聞周刊》稱，當晚9時24分打電話到重症監護室，對方說正在搶救，至晚上11時56分最後一次致電，仍在搶救中。武漢協和醫院一名醫生表示，李文亮是於當晚9時30分左右停止心跳 ，但用上了ECOM（人工膜肺）進行搶救。《經濟觀察報》報道，李文亮的同事稱，李文亮的病情從2月5日開始惡化，2月6日，李文亮與友人通話時，自述胸悶，喘不過氣，氧飽和度只有85。昨晚7時多，李文亮進入搶救室。來自武漢市中心醫院ICU的消息稱，李文亮延至今日凌晨零時4分左右不治。

被警方約談簽訓誡書

李文亮是武漢市中心醫院一名眼科醫生，最早於去年12月30日，在一個150人左右的同學微信群組中發布疫情預警，稱「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離」。李文亮的提醒被群友截圖流傳。上月1日，武漢警方發布通報稱，一些網民在不經核實的情况下，在網上發布、轉發不實信息，造成不良社會影響。公安機關經調查核實，傳喚8名違法人員，並依法進行了處理。李文亮亦被醫院監察科約談，又因「在互聯網上發布不實言論」，3日被叫到派出所，接受訓誡並在訓誡書上簽名。

不在意平反 因覺真相更重要

李文亮後來接受內地傳媒訪問時說，當時發出疫情預警只想提醒同學，並沒有想那麼多，截圖被傳播後還曾一度生氣，但體諒公眾出於擔憂公共衛生也就釋然了；是否給他平反已經不那麼重要，因為真相更加重要，一個健康的社會不應該只有一種聲音。

李文亮遭訓誡後並未被吊銷執照，1月8日，他疑因接診一名眼疾老婦時受到感染，10日他出現咳嗽發熱等症狀，同月24日至31日在武漢市中心醫院呼吸內科重症監護室接受治療。2月1日，李文亮在微博上表示，自己確診新型冠狀病毒肺炎，將進行隔離治療，還希望康復後重返第一線。

（武漢肺炎）