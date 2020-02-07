台停辦港澳入台證 港府：無必要

中央社報道，陸委會發言人邱垂正昨在例行記者會指出，推出上述措施是因台灣中央流行疫情指揮中心前日已將香港及澳門旅遊疫情建議提升至第二級，即「警示」（Alert）級別，而且鄰近港澳地區的廣東省疫情趨於嚴峻。邱垂正稱，如有緊急特殊情况需赴台者，應出示具香港、澳門政府發出的出入境證明紀錄，確定14天內無中國大陸旅遊史後，可親臨陸委會駐港澳辦事處提出書面申請，居住在海外的港澳人士則可親臨台灣駐當地辦事處申請。

香港政府表示，香港有嚴謹、行之有效、多管齊下、公開透明的制度處理新型冠狀病毒疫情。特區政府自1月25日起先後加強防疫抗疫措施，昨日更已宣布由2月8日凌晨起向所有從內地入境人士實施強制檢疫。認為針對香港居民或航班的措施現時完全沒有需要。

另外日本首相安倍晉三周四表示，將拒絕由香港出發、計劃停靠日本港口的郵輪「威士特丹」號上的外國旅客入境，理由是船上可能有新型冠狀病毒感染者。今次罕見措施是根據《出入境管理及難民認定法》作出的。

（武漢肺炎）