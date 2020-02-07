菜檔駐足15秒 無戴口罩男子感染 專家：輕症患者沒收治致疫情加劇 武漢：不漏一人

中新社報道，寧波市江北區前晚通報稱，一名56歲男子周二（4日）確診，目前在定點醫療機構隔離治療。流行病學調查顯示，該患者發病前14天內並無疫區居住及旅行史，也未有野生動物接觸史，與江北區之前的確診患者素不相識，病發之前的活動軌迹主要在江北區，包括菜市場、超市、餐廳等場所。

在取藥櫃台共處50秒 夫婦同中招

當地警方調取閉路電視紀錄發現，上月23日清晨，該男子在雙東坊街市買餸時，與一名61歲女途人在同一攤位有過約15秒的短暫近距離共同逗留，且兩人均未有戴口罩。上述女子上周六（1日）發病，兩日後確診，她是在上月19日應約參加祈福活動時受到傳染的。通報表示，已追蹤到與該男病人密切接觸的19人，並全部集中隔離進行醫學觀察。

追蹤病人密切接觸19人 全部隔離

無獨有偶，杭州市通報的徐先生與王女士夫婦病例，經流行病學調查兩人發病前14天內也是無疫區居住及旅行史，未有野生動物接觸史，與當地之前的確診患者不相識。閉路電視紀錄顯示，上月22日徐先生從當地一間醫館的藥房門口處進入醫館，與同日發病、後來確診的楊××正面相遇，當時徐在櫃台取藥，楊在外側櫃台停留，有過約50秒的近距離共同逗留，其間兩人均沒有戴口罩。上月25日和27日，徐先生與王女士相繼發病，前日確診，目前正在接受隔離治療。

在江蘇南京，一名62歲女子上月22日在當地一間烤鴨店排隊購買烤鴨時，與一名新型冠狀病毒攜帶者曾有過密切接觸史，一個星期後出現發燒、乾咳等症狀，本周日（2日）步行至醫院急診室求醫，前日確診，目前症狀較輕，病情平穩。

內地疫情蔓延，呼吸病學與危重癥醫學專家、中國醫科院院長王辰表示，大量輕症患者沒收治，導致疫情加劇，須擴大收治。

昨日，正率領中央赴湖北指導組身處武漢的國務院副總理孫春蘭，出席武漢市疫情全面排查動員部署會時，督促武漢以戰時狀態抓好源頭防控，全力以赴排查收治確診病例、疑似病例、發熱病人和密切接觸者「4類人員」，實施全民拉網式排查，堅決落實應收盡收、應治盡治，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。孫春蘭強調，戰時狀態決不能當逃兵，否則就會被釘在歷史的恥辱柱上。

孫春蘭：要求對四類人全面排查

指導組視察疫情源頭之一華南海鮮市場所處的江漢區時，孫春蘭指出，武漢市要完善戰時應急指揮機制，運用智慧城市管理手段，實行24小時專人值班調度，快速解決病人就醫、物資調度保障、「方艙醫院」轉運、群眾生活等環節的實際困難。要舉全市之力排查收治「4類人員」，壓實轄區、行業部門、單位、個人「四方」責任，實行首診負責制、首訪負責制，確保不落一戶、不漏一人。

（武漢肺炎）

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