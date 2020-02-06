名單有爭議 台暫停自武漢撤人

中央社報道，陸委會發言人邱垂正昨在記者會上指出，由於首批名單不符雙方原先協調的預期，並未以有特殊用藥需求、慢性疾病患者、小孩及老人等人員為優先，再加上出現一宗確診病例，雙方須加強協商，暫不會有第二批包機。兩岸春節加班機僅到後日，邱垂正被問到能否在此前接返滯留湖北的台灣人時稱，會循既有溝通聯繫機制，與對岸協商確認資訊。

消息：不在名單的大陸配偶也抵台

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文證實，第一批返台人員比救援會名單多出3人，而其中一名就是確診病例。知情人士透露，陸方到起飛前才提供不相符的英文登機名單，最終抵台人員不但未包含台方提出的優先需求者，還出現未在名單上的陸配等大陸籍家屬。徐正文否認「故意放大陸人回來」的說法，強調有些陸配帶着幼童，需要隨機。

陸委會主委陳明通稱，事件顯示台商在登機前檢疫「明顯出現漏洞」，力求防疫滴水不漏，才會啟動第二批接回。海基會則指，下一批返台200人名單須符合台方提出的優先需求。

此外，大陸國台辦發言人馬曉光昨發新聞稿稱，目前在陸台胞確診3例，疑似病例2例，均已及時安排就醫治療。邱垂正呼籲陸方，應給予染病在陸台灣人必要照顧，並表示會請海基會透過台商協會協助通知家屬，提供最大可能的幫助。

（武漢肺炎）