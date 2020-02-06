訪武漢被婉拒 洪森轉訪京 習近平：患難見中柬真情

洪森周二（4日）在韓國參加首爾世界和平聯盟峰會時稱，如果中方同意，他希望在結束韓國的訪問後，往武漢慰問當地的柬國留學生。中方昨婉拒稱，鑑於當前局勢無法安排，提議改訪北京。洪森其後在fb發帖表示理解，並即時更改行程，於下午3時許抵達北京。

人民大會堂接見 對柬方深表讚賞

新華社報道，習近平在人民大會堂接見洪森，稱在抗疫特殊時刻，柬埔寨人民同中方站在一起，西哈莫尼國王和莫尼列太后專門表達慰問和支持，首相更多次力挺中方，並特意來華訪問，是「患難見真情」，體現「牢不可破的中柬友誼和互信」，中方深表讚賞。他強調，中方將繼續本著公開、透明態度同包括柬埔寨在內的各國加強合作應對疫情，中方也將像對待本國公民一樣照顧好柬埔寨在華公民及留學生。未來一年保持密切高層交往，落實中柬命運共同體行動計劃，推動中柬關係上新台階。

洪森：中方真正鐵桿朋友

洪森表示，自己臨時決定在此特殊時候來華，就是為了展示其政府和人民對中國抗疫的大力支持，柬方是中方「真正的鐵桿（意為「可靠」）朋友」。他並感謝中方為在華的柬國公民生活和健康給予的關心和保障，表示希望通過此訪給他們增強信心。洪森說，面對疫情，有的國家採極端限制措施，這並不可取，比疫情更可怕的是恐慌本身。柬方將繼續同中國開展正常合作和交往，構建柬中命運共同體。

柬埔寨1月27日確診一宗新型冠狀病毒肺炎病例，患者為來自武漢的中國公民。洪森上周曾表示不會叫停往來中國的航班，也不撤回留學生和外交官。據柬國教育部稱，目前有23名柬埔寨學生居住在武漢，所有學生都很健康，並與教育部保持緊密聯繫。

（武漢肺炎）