武漢雷神山醫院今接收病人 3「方艙醫院」建成收治輕症

軍隊機動醫療系統 方艙將再建8間

中央電視台報道，總建築面積達7.97萬平方米的雷神山醫院，分為醫療隔離區、醫護人員生活區、綜合後勤區，隔離區呈魚骨狀分佈，病房為箱式板房形式，共有1500張病牀。

除火神山和雷神山醫院外，武漢市新型肺炎疫情防控指揮部周一決定在當地洪山體育館、武漢客廳和武漢國際會展中心分別建設3間方艙醫院，《楚天都市都》消息，武漢市委副書記胡立山昨晚稱，目前已經建好3家方艙醫院，4400張病牀。當晚開始逐步投入使用，來自20個省份的大型三級綜合醫院的2000名醫護人員陸續抵達武漢，作為方艙醫院的醫護人員。昨晚10時左右，國際會展中心方艙醫院開始接收輕症患者。

方艙醫院原屬軍隊野戰機動醫療系統，也曾運用於2008年汶川大地震的救援中，今次是首次用在防範重大疫情方面。新華社引述中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰表示，目前家族式聚集發病形勢很嚴峻，如果大量輕症患者居家或疑似病人在社區游動，會成為疫情擴散的主要源頭，而且在醫院牀位緊缺的情况下，這些患者若得不到有效收治，會陷入困境甚至生命危險，因此需用方艙醫院將其與家庭和社會隔離。

王辰指出，由於是確診患者，病原相同，交叉感染並非突出問題，入院前除新型冠狀病毒核酸檢測陽性外，還會經過流感抗原篩查，盡最大可能避免可能的生物安全風險。

（武漢肺炎）