兩新生兒確診 專家促關注母嬰垂直感染

母親染疫 嬰兒出生30小時確診

央廣網報道，感染的嬰兒生於2月2日，母親被確診感染。為避開羊水等因素的影響，在出生30小時後進行新冠核酸檢測，顯示為陽性（即感染），該嬰兒已從武漢一家三甲醫院轉至疫症患兒定點救治醫院武漢兒童醫院。

院方表示，目前，該嬰兒收治在新冠病毒感染確診及疑似病例新生兒專用病區，情况穩定，尚無發熱、咳嗽，但有呼吸急促症狀，有肺部感染表現，肝功能稍有異常，對其進行對症支持治療，並嚴密觀察新生嬰兒病情。該院新生兒內科主任醫師曾凌空表示，要關注新冠病毒可能存在的一種新傳播途徑——母嬰垂直傳播。

另一名是上月13日出生的嬰兒。一名曾於1月22日上門的月嫂，後被確診感染。產婦於1月26日列為疑似病例，後檢測確診。嬰兒在1月29日出現吐奶、咳嗽、發熱等症狀，31日被送至武漢兒童醫院。曾凌空稱目前不確定是月嫂同時傳給母嬰，還是先傳媽媽，後傳嬰兒。但至少「說明新生兒也會被感染」。

火神山醫院工人一家三口感染

另據《法律與生活》期刊旗下的「大白新聞」報道，一名火神山醫院工人一家三口被感染，通過網絡求助後已入院治療。火神山醫院表示，患者是武漢建工集團的工人，並參加了火神山建設，但不是一線人員，而是負責報價預算的職員。

（武漢肺炎）