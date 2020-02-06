武漢返鄉頻聚會 「毒王」累3000人隔離 山東深圳等地有瞞報者被追究刑責

致7人確診 涉危害公安罪

昨日晉江市檢察院通報稱，1月20日，當地英林鎮嘉排村村民張××自武漢返鄉後，多次外出和走親訪友、參與聚餐。內媒引述微博網友指，張××不僅隱瞞自己到過武漢，還謊稱自己從菲律賓回來，按當地風俗參加村裏的多場家族宴請，後在1月29日發病入院，2月1日確診，其接觸者共計3000多人全部需要隔離，目前其中7人確診，網友形容其為「毒王」。

當地居民對本報表示，現在許多村子已經隔離，連學校都在排查有沒有參加聚會。該居民稱，張××當時「還沒發病，像正常人」。晉江防控宣傳組通報指，目前有3557名一般接觸者隨訪管控，91人居家醫學觀察，52名密切接觸者集中隔離觀察，另有兩名疑似病例已被收治。晉江公安機關已經以涉嫌危害公共安全罪對張××立案偵查並採取強制措施，當地5名鎮村幹部因履職不力也被問責處理。

居民稱多村隔離 5幹部被問責

除福建「毒王」外，山東和深圳昨日亦通報因瞞報疫情被立案人士。山東濰坊市某小區居民張×芳，1月17日至20日赴安徽省蚌埠市，返回途中曾聚餐，後確診感染肺炎。澎湃新聞報道，張×芳就醫時刻意隱瞞旅行史和接觸史，致68名醫務工作者和社區49名人員須隔離觀察。其中4人已確認感染。深圳64歲的范×芳和38歲的阮×均分別於1月底從湖北返回深圳，兩人都隱瞞疫區行程和病情，分別被深圳警方以涉嫌危險方法危害公共安全罪立案偵查。

全國各地警方紛紛發出打擊疫情防控期間違法犯罪的通告，稱對涉疫違法犯罪零容忍，將保持高壓打擊態勢。除黑龍江省高院日前稱故意傳播新型冠狀病毒最高可判死刑，上海市公安局昨日舉行新聞發布會，表示對涉及疫情防控的各類違法犯罪行為，警方將堅持「零容忍」，發生一起查處一起，決不手軟。此前上海警方出台的通告指，明確規定對於不按規定隔離的人員可以採取相關措施。而在杭州、重慶、昆明等地亦有相同表態。

增3966宗確診 68宗死亡

截至昨晚10時30分，內地新增確診達3966宗，新增死亡有68宗。為防控社區傳播，除湖北境內13地全境封城，多地都陸續實施封閉式管理，限制居民出入。禁令如限制每家每戶每日出門採購物資人數，無關人員不得外出，不少居民在網上展示當地小區所派發的「出入券」。綜合各地通報，目前已有至少30餘個城市採取程度不一的進出管控措施及市民出戶限制（見表），在疫情較重的浙江溫州市，更是採取關閉部分交通要道，及部分暫停市內公共交通的「半封城」舉措。

明報記者

（武漢肺炎）

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