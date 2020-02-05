台限一周購2口罩 「健康者不需戴」

外國客無健保卡無法買

中央社報道，台灣的疫情指揮中心昨透露，春節期間全台釋出3500萬個口罩，目前僅剩1000萬個戰備口罩。行政院長蘇貞昌前日宣布推出口罩實名制及限購措施，並回收超市、便利店的剩餘口罩。持觀光簽證的外國旅客因無健保卡，無法在台購買口罩，需自備口罩。

台灣食藥署長吳秀梅表示，目前口罩業者正全力生產，產量也從每天100多萬個升至300多萬個。吳說，台灣疫情還沒到無法控制的地步，指揮中心一再重申健康者不用戴口罩，只有看病、探病以及有慢性病、免疫力低者才要戴口罩，但口罩仍緊缺，政府只好徵用口罩、推出限購措施，希望適當調配，讓全台民眾都買到。

口罩短缺需徵用 列戰備物資

陳時中指出，台灣口罩本來就以進口為主，目前受到很大影響，首要策略是禁出口。他說，目前產能最高可日供320萬個，扣除公務用106萬個、工廠等需求約50萬個，剩下約170萬個，一周生產約1120萬個，每人限購2個就有560萬人可買到。台灣現時人口2300多萬。

陳時中稱盼大家「共體時艱」，須有戰備存量的概念，有必要才戴，尤其是戶外不需要戴口罩，有浪費之嫌。

（武漢肺炎）