滯武漢247人包機返台 3地隔離 地點不公布

一返台者確診 累計11宗

中央社報道，這批台人登機前需接受消毒，還要多次測量體溫以確認無發燒，在核對資料後，全人、全程隔離，確診病例不會登機。包機前日深夜11時40分抵達桃園機場，隨即進入台灣飛機維修公司機棚，專案小組事前已換上防護服等候，飛機在進入機棚後也立即關起大門，以維護乘客私隱。乘客下機後先經消毒，並經過發燒篩檢，若出現疑似徵狀會由救護車送院，否則會由專車接送前往集中檢疫場開始為期14天的安置隔離。

悉對隔離「有意見」 當局稱遠離民居

台灣的疫情指揮中心昨在記者會透露，撤回台灣的民眾有一人發燒、兩人喉嚨不適，3人都送往隔離病房，另有一名幼童腹痛，也在家長陪同下送醫。其餘乘客分別送往3處檢疫場所，其中69人到中部、28人到新北市烏來檢疫所、145人到桃園市林口檢疫所，進行14天一人一室的隔離措施。疫情指揮中心說，檢疫所地點與民宅有一段距離，保證安全，且觀察有言論對台商回台隔離有意見，決定不公布地點。

指揮中心指揮官、台灣衛福部長陳時中表示，受隔離台商每天會監測2次體溫，如發現發燒、呼吸道徵狀或身體不適，會立即送醫。他稱，所有檢疫工作都以高標準進行，專機與外界完全隔離，所有行李都經軍方化學兵消毒，遊覽車車體、車胎也都消毒，全程嚴謹，確保無防疫漏洞。

當局昨晚公布送隔離病房的3人中有一人確診，令確診個案累計增至11宗。該台商在檢疫時已有發燒，即送隔離。陳時中稱目前其肺部情况還好，已退燒。

大陸數百台商欲返 陸委會：續協調

陸委會法政處長蔡志儒表示，目前還有約數百名在陸台商表達意願想返台，除了武漢也包含其他封城的地方，陸委會會持續溝通協調。《聯合報》引述協助處理相關事宜的台北市家長會長協會總會長徐正文昨表示，武漢台辦與台協通知，原定今天、第二批200多名台商搭機返台計劃不變。

另據新華社報道，大陸國台辦發言人馬曉光昨稱，始終關心台灣地區同胞的健康福祉，台灣地區在獲取疫情信息方面不存在障礙。

（武漢肺炎）