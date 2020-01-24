260萬假口罩流入湖南湖北 藥商被捕

澎湃新聞報道，湖南長沙市公安局昨天宣布，繼周一破獲一宗涉及6萬多個假口罩的案件後，該局當日再偵破兩宗類似案件，查處197萬個假冒河南「飄安」牌的口罩，案發時口罩已基本售完。長沙警方稱，這批假口罩質量差，無經正規嚴格消毒等程序。據警方介紹，這些假貨以多層銷售模式出售，進貨價低至每個0.04元（人民幣，下同），經層層轉售在藥房售價每個3元。6名涉案疑犯已被捕。

湖北省麻城市警方周一據網民線報，對當地醫藥市場展開清查，拘捕醫藥銷售商劉×和葉×。葉、劉兩人合資30萬元購入59萬個偽劣、仿冒其他品牌的口罩，以及5500個偽劣3M口罩，一周內將口罩銷售一空，兩人獲利近20萬元。

北京搗跨省案 假貨售津冀

北京公安1月30日也破獲首宗跨省區銷售假冒口罩案，查獲假冒2.1萬個3M口罩，拘4人。警方指出，疑犯李×等人透過網上平台聯絡山東高密賣家，以每個2至3.5元的價格購買假冒3M口罩，分銷到北京、天津、河北等地。

（武漢肺炎）