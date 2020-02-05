昨斥零協助 華春瑩：望美援早日到位

華春瑩周一（3日）針對美國從武漢撤出領館人員及宣布全面禁止中國公民入境一事稱，這些措施製造和散播恐慌情緒，美國政府「迄今為止未向中方提供任何實質幫助」。昨天她卻表示，已注意到美方多次表示願向中方提供援助，希望有關援助早日到位。華春瑩強調，中方的抗疫努力得到世衛組織和國際社會充分肯定，美方理應採取客觀公正、冷靜理性態度，不作過度反應，尊重和配合中方防控努力，與中國和國際社會一同抗疫。

彭博：中國忙抗疫 盼貿協「靈活」落實

疫情之下，內地多市封城，市道冷淡，外界多預期疫情對中國經濟衝擊甚於SARS。彭博社引述消息人士報道，中國官員希望美國能同意「靈活」落實首階段貿易協議中的部分承諾，協議其一條文指出，當發生「自然災害或其他不可預見的事件」，兩國將就延遲落實協議磋商。中美上月中旬達成首階段協議，其中中國同意在未來兩年增購2000億美元的美國商品，預計本月中生效。

（武漢肺炎）