昨斥零協助 華春瑩：望美援早日到位

【明報專訊】中國外交部發言人華春瑩昨天改口，稱中方注意到美方多次表示願向中方抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情提供援助，希望有關援助早日到位。另外，彭博社周一（3日）引述消息人士報道，中國因正應對疫情，希望美國同意靈活處理首階段貿易協議中的部分承諾。
華春瑩周一（3日）針對美國從武漢撤出領館人員及宣布全面禁止中國公民入境一事稱，這些措施製造和散播恐慌情緒，美國政府「迄今為止未向中方提供任何實質幫助」。昨天她卻表示，已注意到美方多次表示願向中方提供援助，希望有關援助早日到位。華春瑩強調，中方的抗疫努力得到世衛組織和國際社會充分肯定，美方理應採取客觀公正、冷靜理性態度，不作過度反應，尊重和配合中方防控努力，與中國和國際社會一同抗疫。
彭博：中國忙抗疫 盼貿協「靈活」落實
疫情之下，內地多市封城，市道冷淡，外界多預期疫情對中國經濟衝擊甚於SARS。彭博社引述消息人士報道，中國官員希望美國能同意「靈活」落實首階段貿易協議中的部分承諾，協議其一條文指出，當發生「自然災害或其他不可預見的事件」，兩國將就延遲落實協議磋商。中美上月中旬達成首階段協議，其中中國同意在未來兩年增購2000億美元的美國商品，預計本月中生效。