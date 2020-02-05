分配物資不作為 湖北紅會3高層受罰 違規派口罩 武漢市處分3官員

官方指定接收機構 會長為副省長

湖北省紅十字會是獲民政部指定5家機構之一，負責接收為湖北省武漢市疫情防控工作募集的捐款和物資，會長一職2018年起由湖北副省長趙海山兼任。肺炎疫情發生以來，湖北紅會不時傳出公布善款數字不實，將山東捐贈的蔬菜「賣」給市民，甚至壟斷捐贈物資等爭議。

紀委斥違三重一大 副會長免職

湖北省紀委監委網站昨公布，針對民眾反映湖北紅會在捐贈款物接收分配中的有關問題，湖北省紀委監委已開展調查工作，發現湖北紅會有關領導和幹部在疫情防控期間接收和分配捐贈款物工作中存在不擔當不作為、違反「三重一大」（即重大問題決策、重要幹部任免、重大項目投資決策、大額資金使用，須經集體討論做決定）規定、信息公開錯誤等失職失責問題，依據《中共問責條例》等規定，免去張欽湖北紅會黨組成員、專職副會長職務，並給予其黨內嚴重警告、政務記大過處分；給予省紅會黨組成員陳波黨內嚴重警告、政務記大過處分；給予湖北紅會黨組書記、常務副會長高勤黨內警告處分。

武漢紀委監委同日也發布通報，稱近日武漢市紀委監委查處了市防疫應急物資儲備倉庫「違規發放口罩問題」，決定免去夏國華武漢市統計局黨組成員、副局長職務，並給予黨內嚴重警告、政務記大過處分；對武漢市發改委黨組書記、主任，市統計局黨組書記、局長孟武康和武漢市政府辦公廳副主任黃志彤予以誡勉談話。通報中並無說明何為違規發放口罩。

內地確診破2萬宗 3天增9000

截至昨晚10時，內地已確診病例達20,500宗，較2月1日凌晨零時統計的11,791宗增約8700宗（74％）。截至昨日凌晨，繼武漢6384宗、黃岡1422宗後，湖北第3個確診病例破千的城市孝感市也有1120人感染。孝感市昨實施疫情防控指揮部發布的14號令，稱未按要求及時報告的發燒者，具擴散風險，危害公共安全，會依法追究法律責任；拒不開門接受或配合當局檢測體溫的居民需受處罰。號令又呼籲積極舉報身邊發燒而不報告、不接受診療者，首名舉報者可獲獎1000元人民幣。

拒量體溫發燒不報須罰 孝感促舉報

除湖北外，各地也加大對幹部履職的督查力度。新華社報道，浙江省近日通報了5宗在防疫中履職不力的問題。貴州省遵義市通報該市紅花崗區9名幹部因防疫不力，分別受到政務記過處分、黨內警告處分等；海南海口市亦指該市龍華區城西鎮黨委書記林夢雲等5人，防疫中失職失責，給予誡勉問責、撤銷黨內職務處分及通報批評等問責。

黑龍江法院：故意播毒可判死

另據中新網昨引述黑龍江省高院稱，日前省高院發出針對疫情防控的「緊急通知」，提到要依法嚴懲疫情防控涉及的9類36種刑事犯罪，包括故意傳播新型冠狀病毒危害公共安全的，最高可判死刑。《新京報》引述中國政法大學教授阮齊林稱，故意傳播病毒法定最高刑確為死刑，但需滿足致人重傷、死亡等嚴重後果；這是為起震懾作用，希望民眾重視防疫。

（綜合報道）

（武漢肺炎）

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