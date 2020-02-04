稱兒童孕婦易感染 官方第二度改口 倡產科門診病房設獨立通道

上月22日，中國疾病預防控制中心主任高福曾表示，新型冠狀病毒可能是從野生動物及被污染的環境中來，病毒在適應突變；證據顯示年紀小者不易感染。但隨着疫情蔓延，內地出現不少嬰幼兒童的確診患者。及至1月26日及27日，北京接連發現9個月大女嬰及4歲幼童確診病例，衛健委高級別專家組成員曾光指出，原則上所有人都是易受感染的族群，但不排除疫情的高危群降到青少年，居家少出門是對兒童及青少年的最佳防疫措施。

上月曾稱年紀小者不易感染

國家衛健委昨日最新發布的通知，則明確指出「兒童和孕產婦是新型冠狀病毒感染的肺炎的易感人群」，與高福的結論相反。《北京日報》報道，通知提出，兒童應盡量避免外出，需要外出的要正確佩戴口罩，做好防護措施。家長要加強居室通風，做好室內消毒，外出回家後洗手更衣再接觸兒童。家長要教會兒童正確洗手方法，督促兒童勤洗手、不亂摸，適度運動，合理膳食，充足睡眠，幫助兒童養成良好的衛生習慣。

至於母親餵哺母乳時要佩戴口罩、洗淨手。如家長為密切接觸者的家庭、家長需居家隔離，應與兒童分開居住。兒童如出現發熱、咳嗽、流涕等呼吸道感染徵狀，應當及時就診。在疫情防控方面，要將來自疫情發生地區、外地返回居住地的兒童作為重點人群，加強發燒和徵狀監測。在疫情期間，基層醫療衛生機構要合理調整兒童保健門診和預防接種門診，暫停面對面新生嬰訪視和兒童健康體檢，通過微信、電話、影片等方式開展在線諮詢和指導。

促暫停新生嬰探訪

兒童醫院和綜合醫院兒科要做好發燒患兒的篩查、疑似患兒和確診患兒的處置。要分區域設置普通兒童就診門診和發燒門診。各地救治專家組成員中要有兒科醫生，參與患兒救治。助產機構則要盡可能為產科門診及病房設置獨立進出通道。

明報記者

（武漢肺炎）