內地死亡人數超SARS 鍾南山：疫情未來10天達高峰

SARS疫情肆虐於2002年11月至2003年9月，當時在全球的病例數為8096例，共774人死亡。截至昨日，全國新型冠狀病毒肺炎確診個案已達17,345宗，361人死亡；累計確診在1月30日就超過SARS全球感染人數，死亡人數昨日也超過中國SARS期間死亡的349人。

AI團隊料下周確診高峰 累計6萬宗

新華社昨日引述鍾南山說，「目前全國的疫情仍處於上升期，但我們判斷應該不會產生全國性爆發，而可能只為局部爆發。」他說，為此政府和相關部門採取了多項全國性的舉措：延長假期、交通管制、公共場所體溫檢測排查、積極宣講少聚集、個人防護知識等，而國民公共安全意識的提高也保證了相關舉措順利實施。

鍾南山說，「這些舉措有效阻斷傳染源，大大減少二代、三代傳染，我們判斷此次疫情有望在未來10天至兩周左右出現高峰，但我們仍需加強防控，不可放鬆警惕。」1月28日，鍾南山也曾判斷，「應該在一周或者10天左右達到高峰，不會大規模地增加」。

另據鳳凰網，清華大學人工智能團隊依據模型測算，基於1月23日後採取的封城、隔離措施，通過對現有隔離、檢測、治療手段的估計（最樂觀的估計和一般估計），並且考慮到春運返程客流的影響，預測全國感染人數將在2月12至19日內達到峰值，在2月16日前後出現疫情拐點，累積確診人數最高值為4.2萬至6萬，之後逐漸降低並最終平息。

（武漢肺炎）