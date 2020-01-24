軍車調運200噸物資供武漢超市

駐鄂部隊首執勤 店長：緩解壓力

中通社報道，該運力支援隊是經中央軍委批准，根據中部戰區命令臨時抽組成立，共130輛軍用卡車、260多名官兵，人員及車輛主要從空降兵軍、空軍武漢基地、陸軍勤務學院訓練基地等駐軍部隊和軍事院校中抽調。支援任務將持續到武漢市疫情防控結束。

武漢中百超市武漢花山店值班經理熊壯表示，駐鄂部隊支援隊「明顯緩解了壓力」。他說，該店相當於周邊一帶的主要供應點，蔬菜、水果、糧食等全部都由他們在保障供應。一名支援隊官兵說，能夠切身地為駐地民眾解決實際困難出一分力，感到非常光榮和自豪。

國家主席、中央軍委主席習近平在上月30日作出指示，要求全軍聞令而動，積極支援地方疫情防控。2月2日，解放軍空軍已出動8架大型運輸機，分別從瀋陽、蘭州、廣州、南京起飛，向武漢緊急空運軍方醫療隊隊員與58噸物資。同日軍隊亦接管武漢火神山醫院，昨天起正式收治新型冠狀病毒肺炎病人。來自軍方不同醫療單位的共1400名醫護人員進駐火神山。

（武漢肺炎）