二線城市自救 醫護稱未曾見N95 省防護服不上廁不飲水 工信部：供求「緊平衡」

截至昨晚8時30分，孝感累計確診新型肺炎病例918宗，14人死亡，在湖北確診病例數僅次於武漢與黃岡，但得到的關注及支援遠不及武漢。《南方都市報》引述孝感市中心醫院醫學裝備科一名工作人員稱，近日病人增加很快，醫院醫療物資再度告急，「如果沒有新的撥付和進庫，物資撐不過一周」。該院是湖北收治新冠病毒肺炎病人的定點醫療機構之一。疫情爆發初期，該院兩名護士用拆開的塑膠文件袋作防護面具的照片在網上廣傳，不少內地網民大呼「心疼」。有醫院代表對《中國新聞周刊》稱，自疫情擴散以來，自己就沒見過N95口罩。

孝感市嚴峻 網民發帖求醫療物資

因資金鏈所限、多年傳染病少發等原因，孝感下轄區縣及鄉鎮醫院都沒有儲備足夠的基本醫療物資。孝昌縣小河鎮中心衛生院醫生陳芳對《中國經營報》稱，他們一直都沒有護目鏡，僅收到捐贈的350個N95口罩，現也已用完。另有網民發帖求助，稱大悟縣中醫院感染病區防護帽僅剩30個，手套剩一盒，防護服只有醫生和負責護士穿，為不脫下防護服浪費資源，醫護人員不上廁所不飲水。

孝感在1月23日首次發現22宗新冠肺炎病例，多家醫院從24日起對外徵求口罩、防護服、護目鏡等物資捐贈。目前雖然陸續有捐贈物資到達，但因病人快速增加、消耗量巨大等，醫院對物資仍有很大需求。

乏8000套防護服 市長稱供給缺口大

孝感市長吳海濤在2月1日的新聞發布會上稱，當地主要通過「綜合採購、湖北省指揮部調撥、接受社會捐贈」三個渠道籌措醫療物資，承認現時物資供給缺口較大。據其披露，全市31家發熱門診機構，5天內緊缺N95口罩3.23萬個、醫用外科口罩15.07萬個、醫用防護服8074套、護目鏡與面罩2.66萬個、隔離衣2.59萬件。

湖北實施「三不」車輛優先通行

環球網報道，工信部總工程師田玉龍昨表示，目前湖北的醫療物資緊缺情况已得到大大緩解，省內物資產能恢復很快，同時國內生產企業也已向湖北發送醫用防護服15萬件。不過，醫用防護服和醫用N95口罩仍處於「緊平衡」狀態。

國家發改委副主任連維良稱，目前發改委也在協調企業恢復產能，以醫用N95口罩為例，2日晚已經以需求量的一倍以上規模組織了產能，準備了原料。同時為保障各類支援湖北的物資順利進入，將對相關車輛「不停車、不檢查、不收費」，優先通行。

（綜合報道）

（武漢肺炎）

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