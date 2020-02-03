鍾南山：糞口或可傳播 疾控稱未證實

鍾南山接受《南方日報》採訪時稱，新型冠狀病毒有可能通過糞口傳播，現在應該引起重視和高度警惕。他說，在湖北、江西有些地方，確實有使用便桶習慣，還放在魚塘洗，確實要引起防控注意。患者糞便帶病毒的數量，仍要一步步調查。初步來看，尿目前還沒有，但糞便確實要引起注意。

疾控：核酸陽性未必有活病毒

《新京報》也引述香港大學醫學院微生物系教授張其威稱，目前雖然還沒有檢測到活病毒，僅是核酸檢測呈陽性，顯示有活病毒的概率非常高，因此新型冠狀病毒有可能通過糞便途徑傳播，或者通過含有病毒的糞便形成氣溶膠（微粒懸浮狀態）再傳播。

馮子健則對中新社表示，目前糞口傳播還沒有得到證實。他指，患者糞便的核酸檢測呈陽性，和分離到病毒有很大區別，「核酸裏面是活病毒還是病毒核酸的片段，這個現在無法判斷」。他表示，首先要確定糞便中的病毒是不是活病毒，其次要看它能不能傳播，再看其傳播的作用和大小。中疾控中心已開展相關工作，但何時有結果尚難預測。

生態環境部周六（1日）已通知地方各級生態環境部門，要求高度重視醫療污水和城鎮污水監管工作，防止新型冠狀病毒通過糞便和污水擴散傳播。

（武漢肺炎）