居患者樓上無接觸 沒外遊內蒙漢確診

覺胸悶發熱駕車就診

內蒙古衛健委昨天通報，來自鄂爾多斯市達拉特旗的男子白×，在上月29日自覺胸悶、惡心發熱，31日駕車到達拉特旗醫院就診，本月1日確診。通報稱，白×無本市外出史，未接觸過發熱病人，未到過農貿市場，也無野生動物接觸史，但其住所樓下有一早前確診病例宋×，疑因此被傳染。

新型冠狀病毒肺炎目前僅證實有飛沫與接觸兩種傳播方式。而日前，武漢大學人民醫院與中科院武漢病毒研究所聯合發現，在新型肺炎患者的糞便中發現病毒核酸。

深圳市第三人民醫院也對肺炎病患糞便做核酸檢測，發現呈陽性，懷疑病毒存在「糞口傳播」，即經消化道傳播，是指傳染性疾病的病原體能在大便之中存活，可經從消化道排出的糞便傳播；若帶病原體的糞便污染了手或者食物，就會病從口入，導致傳染給他人。

港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生表示，現時出現愈來愈多科學實證，顯示新型肺炎與SARS情况一樣，可能經糞便傳播，當年SARS病毒可在糞便存活長達4日。他提醒，市民應立即採取措施來預防此類情况，包括在冲廁所時要蓋好廁板；其次，每天往洗手間地面去水渠倒一點水，確保去水渠的U形隔隙不要乾涸，否則容易有病毒飛沫經去水渠倒流，進入廁所浴室。

天津疾控：兩例陰轉陽 有人4測方確診

新型病毒還呈現其他新特徵，例如核酸檢測可「由陰轉陽」。天津疾控中心通報，該市確診兩名病例，出現首次核酸檢測為陰性，而其後經多次檢測，核酸檢測結果最終為陽性的情况。有一名患者甚至經4次檢測才確診。

據「澎湃新聞」報道，珠海中山大學附屬第五醫院亦報告類似病例，在出現發熱等症狀後，核酸檢測早期為陰性，後期逐漸出現陽性。

明報記者

（武漢肺炎）