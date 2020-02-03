研究員：生命擔保疫情與實驗室無關

武漢華南海鮮市場一直被指是播毒源頭，但近日出現另一論證，指專門研究及存放最危險病毒的中科院武漢病毒研究所也是播毒源頭。石正麗昨在朋友圈說：「2019新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰，我石正麗用我的生命擔保，和實驗室沒有關係。」

《中國科學報》向石正麗本人求證此條朋友圈消息屬實。1月23日，石正麗帶領的團隊在生物學網站bioRxiv發表文章指出，與此前在雲南中菊頭蝠上檢測到的蝙蝠冠狀病毒RaTG13相比較，nCoV-2019在整個基因組中與其有96.2%的一致性，與SARS冠狀病毒有79.5%的一致性。

作為石正麗的長期合作伙伴，美國非盈利組織環保生態健康聯盟疾病生態學家彼得·達薩克(Peter Daszak)在1月31日接受《科學》採訪時表示，每當新疾病、新病毒出現時，都會產生諸如實驗室泄漏或者生物工程製造一類的「陰謀論」，稱流言「令人羞恥」。

醫學院長：科學需要證據

中山大學醫學院院長郭德銀也表示：「陰謀論從來不需要提供證據，但科學需要。」目前，基於基因組序列對病毒在進化上的分析結果，為證明病毒來源於自然界提供了強有力的證據，足以擊破人工合成的流言。

（武漢肺炎）