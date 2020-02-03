湖北所有疑似病例集中隔離

長江網報道，湖北防控指揮部在會議中強調，當前，全省防控形勢依然極為嚴峻，會議決定，盡可能簡化、縮短篩查流程，避免疑似病例多次往返醫院造成更多交叉感染，堅決控制住傳染源；簡化確診分流程序，避免輕症患者、居家隔離觀察人員拖延成重症。

《湖北日報》報道，湖北省防控指揮部要求醫療檢測機構要立下軍令狀，確保在兩天內消化檢測存量，對完不成任務的要追責問責。

會議還宣布，將對所有疑似病例進行集中隔離。要對所有疑似病例，先隔離再檢測、再診療，嚴防交叉感染。各地都要加快設置定點醫院，建立隔離病區、隔離病房。徵用酒店、招待所、閒置廠房等，抓緊建立備用隔離場所，並配備必要的生活、消毒、醫療設施。

武漢市肺炎防控指揮部則要求，在2日中午12點前，各城區要完成對確診患者集中收治、疑似患者集中隔離，無法排除的發熱患者和確診患者的密切接觸者集中隔離觀察，新增人員「日清月結」。

指揮部要求，「四類人員」的收治和隔離場所必須分開，有效防止交叉感染。要安排好集中收治和隔離點的醫護人員和後勤保障，切實維護人民群眾生命安全和身體健康。

溫州管控 兩天一人外出採購必需品

繼黃岡決定在市區范圍內實行居民出行管控措施後，湖北省外第一大肺炎疫區浙江溫州市也進入嚴格管控狀態。

溫州官方的「溫州發布」微信公眾號昨日發出通知，決定自2月1日起至8日，全市每戶家庭每兩天可指派一名家庭成員出門採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要和在保障公共事業運行、群眾生活及其他涉及重要國計民生的相關企業上班外，原則上不要外出。

「商貿之城」義烏市決定自昨日起對城區內部分道路實施臨時性封閉，並對該市所有小區實行封閉式管理，保留一個進出口。居民憑身分證進出，逢人必測體溫。義烏及溫嶺市，亦同時實行與溫州一樣的嚴控居民出行措施。

（武漢肺炎）