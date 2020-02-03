火神山醫院交軍隊 今收治病人 軍隊組1400醫護救治 空軍運58噸物資抵武漢

明報記者

為集中收治新型冠狀病毒感染的肺炎患者，武漢市1月23日決定參照北京小湯山醫院模式，在該市蔡甸區武漢職工療養院建設一座可容納1000張牀位的火神山醫院。新華社報道，經過8天的施工，昨日武漢市市長周先旺和聯勤保障部隊白忠斌副司令員在火神山醫院簽署互換交接文件，標誌着火神山醫院正式交付軍隊。

1000牀位 具負壓病房等功能

武漢火神山醫院建設用地約5萬平方米，總建築面積33940平方米，整體按照戰地醫院形式設計，包括接診區、負壓病房樓、加護病房、醫技部、網絡機房、中心供應庫房、垃圾處理暫存間、救護車洗消間等功能。另外還開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

經中央軍委主席習近平批准，軍隊抽組1400名醫護人員於今日起承擔武漢火神山新型冠狀病毒感染肺炎專科醫院醫療救治任務。中部戰區空軍航空兵某師昨日凌晨出動8架大型運輸機，分別從瀋陽、蘭州、廣州、南京起飛，向武漢緊急空運795名軍隊支援湖北醫療隊隊員和58噸物資全部抵達武漢天河機場。這是繼汶川、玉樹抗震救災之後，中國空軍參與非戰爭軍事行動同時出動大型運輸機數量最多的一次。

昨日降落在武漢的空軍運輸機型號為伊爾-76，該型運輸機曾在汶川地震、九寨溝地震等抗震救災任務中發揮重要作用。今年1月24日，來自陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學的三支醫療隊也是搭乘該型號運輸機抵達武漢。

具抗疫經驗 醫護曾抗擊SARS

此次抽組的醫療力量來自全軍不同的醫療單位，其中，聯勤保障部隊所屬醫院抽組950人，先期抵達的陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學450人納入統一編組。此外，從解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院抽組15名專家組成聯合專家組，現地指導醫院疫情防控工作。這批專家中，不少醫護人員曾參加過小湯山醫院抗擊SARS任務，以及援助塞拉利昂、利比里亞抗擊伊波拉疫情任務，具有豐富傳染病救治經驗。

央視新聞報道，國務院副總理孫春蘭率中央指導組昨日實地察看醫院設施設備等情况。孫春蘭表示，有軍民團結的磅礴偉力，有全國人民的眾志成城，一定能打贏疫情防控阻擊戰。她並叮囑醫務工作者一定要做好自我防護。

除了火神山醫院，雷神山醫院也將於5日晚交付軍方，6日正式收治病人。此外，包括福建、河南等地小湯山醫院模式的應急醫院也在陸續修建（另見表）。

（武漢肺炎）

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