論文指12月中已人傳人 疾控中心：早有看法惟需查證

稱所有病例撰文前已公布

題為「新型冠狀病毒感染肺炎在中國武漢的初期傳播動力學」的論文提到，密切接觸者之間的人際傳播從去年12月中旬已開始，並在此後一個月內逐漸擴散。但武漢市衛健委分別於1月11日、12日、15日通報稱，未發現明確人傳人證據，「密切接觸者中沒有發現相關病例」，不能排除有限人傳人的可能。中國疾控中心回應稱，有關觀點是基於425宗病例流行病學調查資料做出的回顧性推論。

論文通訊作者之一、疾控中心副主任馮子健昨向傳媒透露，早期已有「人傳人」看法，但受當時條件限制，謹慎作出「未發現明顯人傳人現象」、「不能排除有限人傳人的可能」等結論。

至於另一爭議焦點，即論文披露上月1至11日及12至22日期間，武漢分別有7名及8名醫務人員受感染，但這段時間官方一直稱未發現醫務人員感染或沒有通報，疾控中心昨表示，15名醫務人員病例分別由國家衛健委高級別專家組組長鍾南山於1月20日、武漢市衛健委於1月21日向社會公布。

有網民質疑科學家知悉疫情未向公眾披露卻發表論文，中國疾控中心強調，及時在學術刊物發表調查結果，有助於國內外專業同行及時了解疾病特徵，共同研判疫情。