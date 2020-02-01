一邊物資分配不均 一邊透明度高 籌款抗疫 紅會捱轟韓紅獲讚

韓紅定期公布進展 30萬口罩抵武漢

觀察者網報道，「韓紅愛心慈善基金會」昨日凌晨表示，籌款總額達到3162萬元人民幣，又有一批新的物資將抵達倉庫，包括29.6萬個醫用外科口罩、6000套防護服、50台血氣分析儀。此前，「韓紅基金會」已5次向武漢送去支援物資，並定期公布籌款項目進展。韓紅上周六（1月25日）在微博透露一批支援物資已抵達武漢，周一（1月27日）凌晨已有醫院收到貨物，一名參與配送的義工稱，已收到韓紅的捐贈物資，跟她在微博上公布的數據完全相同。

紅會收3.6萬口罩 抗疫醫院僅獲3000

有傳聞稱，韓紅率領百人醫療團隊前往湖北協助居民抗疫，她昨在微博稱：「說實話，不瞞大家，我病倒了，3天了，但是在國家有難的時候，我必須像個軍人一樣的堅強着！我永遠都是那個笑呵呵的空軍士兵！」後來韓紅再發文指出：「一定要相信這個社會運行着巨大的正向的力量，不是靠某個個人英雄！是靠國家和大家，只要萬眾一心，災難一定會過去的！」

有人拿韓紅做法與紅十字會作比較，湖北省紅十字會前日公布首批捐贈物資使用情况，收到的3.6萬個N95口罩中有1.6萬個分發給主治不孕不育的武漢仁愛醫院，而在抗疫一線的武漢協和醫院僅獲3000個，仁愛醫院表明不接收發燒病人，協和醫院則因物資耗盡緊急求援。事件引起熱議，紅十字會被質疑接受大量捐贈，醫院還是缺物資，武漢市政府昨回應稱，目前消耗大於供應，且存在捐贈物與急需物標準不對應。

韓紅早前曾受訪稱，做慈善的最大經驗是要親手把錢給受助者，「即便是一包公仔麵也可公示」，不點名批評近年備受質疑的紅十字會「做不到乾淨，就別怪社會有質疑，活該」。

大S丈夫1萬口罩送台 被指做騷

同在娛樂圈，有藝人的捐獻行為則演變成政治風波。徐熙媛（大S）早前向武漢捐出1萬個口罩引發兩岸罵戰，同為藝人的胞妹徐熙娣（小S）及歌手范瑋琪都捲入其中。大S丈夫汪小菲事後疑似「補鑊」，在台灣購入1萬個口罩，供給台北酒店的員工、客人及其鄰居，又被質疑做騷。汪小菲昨回應稱，希望兩岸要包容和理解。

（武漢肺炎）