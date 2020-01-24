疫情恐衝擊中國經濟 IMF：言之過早

武漢肺炎爆發，正值中國經濟下行及受到與美貿易戰衝擊的時候，法新社報道，IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周四在華盛頓一個論壇上稱，即時影響是明顯的，「中國的旅遊業和製造業受到衝擊，中國以外的亞洲少部分地區也受到影響」，本季很可能會出現一些負面影響，但後續影響「要再觀察和評估」，不應過早下定論。

IMF發言人萊斯（Gerry Rice）同日較早前亦稱，中國擁有資源和決心應對疫情，也擁有在必要時採取行動的財政空間。中新社報道，至於是否需要額外財政刺激，萊斯表示這取決於復蘇的速度和影響，但相信中國政府和中國人民銀行會在時機成熟時行動。他又說，IMF將繼續關注中國政府和世衛組織通報的情况，但目前以任何精確方式來量化疫情造成的經濟影響還為時過早。

另據《新京報》報道，中國社科院全球宏觀經濟研究室主任張斌認為，疫情暫時增加了經濟的波動，但長遠不會有太大影響。中銀國際證券首席經濟學家徐高則稱，如疫情在2月受控，中國經濟受影響的程度有限，「估計會拉低全年GDP增速0.1到0.2個百分點」。

（武漢肺炎）