北京聞風：防疫升至政治任務 如「官員評級試」 ／文：鍾鳴九

以「疫」評核政治素質 嚴懲瀆職

中共中央近日印發通知，要求「把領導班子和領導幹部在疫情防控鬥爭中的實際表現作為考察其政治素質、宗旨意識、全局觀念、駕馭能力、擔當精神的重要內容」。中央紀委國家監委隨後也印發通知，要求嚴格執紀，對「敷衍塞責、弄虛作假、陽奉陰違等問題從嚴查處」；對「不擔當、不作為、亂作為，推諉扯皮、消極應付等形式主義官僚主義問題，嚴肅查處、推動整改」；「對在疫情防控工作中失職瀆職、挪用救援款物等違紀違法問題，堅決依紀依法調查處理」。

截至目前，以湖北省黃岡市「一問三不知」的衛健委主任唐志紅被提名免職為例，鄂、湘、津、冀、豫、浙、皖等多個省市已有至少20餘名官員因疫情防控不力、擅離職守等問題被公開嚴肅問責。

值得注意的是，國務院辦公廳發布相關公告後，微信平台新增「疫情監督」功能，民眾可直接反饋各類疫情防控相關線索，及舉報不作為或瀆職者。國家藥監局也派員赴重點省份督導醫用防護服生產，國務院聯防聯控工作機制有關部門下一步還將視情况展開督導。

微信增「疫情監督」功能供舉報

中組部日前也發出通知，要求「大膽提拔使用表現突出、堪當重任的優秀幹部；及時調整不勝任現職、難以有效履行職責的幹部；嚴肅問責不敢擔當、作風漂浮、落實不力，甚至弄虛作假、失職瀆職的幹部」。

有分析人士認為，內地對防疫工作的監督問責早有先例，2003年沙士期間，時任衛生部長張文康被免、北京市長孟學農辭職。此次疫情防控工作既是對內地公共衛生防疫系統的拷問，也是各地官員應對重大突發問題應急能力的考驗，相當範圍內的人事調整將在所難免。今次疫情爆發期間，前有武漢市長承認資訊披露不及時，後有中疾控等部門境外發表論文惹爭議，相關監督問責工作也應加速進行。

需警惕的是，在疫情防控過程中，各地包括農村社區在內的基層社區暴露出一些執行不力或矯枉過正的問題，如何有效動員和引導基層幹部正確判斷社區形勢、有效落實疫情防控工作，或將成為現階段的另一重點。

文：鍾鳴九

（武漢肺炎）