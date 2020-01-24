滯泰馬200湖北客 中國包機接回鄉 外媒睹老人倒卧武漢街頭 「無人敢靠近」

外交部昨表示，考慮到近日肺炎爆發後，湖北特別是武漢中國公民在海外遇到的實際困難，中國政府決定盡快派民航包機把他們直接接回武漢。昨日午時，民航局派出廈門航空兩架包機，分別前往泰國曼谷、馬來西亞亞庇接載滯留的湖北遊客，兩地分別有76名、123名旅客昨晚已分別抵達武漢。《人民日報》昨晚報道稱，亞庇歸來的旅客體溫正常。

春秋航空亦緊急協調一架飛機，今日凌晨運送滯留日本、湖北特別是武漢籍的中國公民返鄉。國家民航總局官員昨在記者會上表示，目前武漢機場24小時保持適航狀態，可正常起降，主要執行應急救援物資的航空運輸保障任務。包機採取自願購票原則。

截至昨日，武漢累計2639宗確診，159名患者死亡。有外媒記者前日（1月30日）目擊一名戴口罩、估計約60多歲的白髮男子倒臥在武漢街頭，男子握着一個膠袋。據法新社報道，街上無人敢接近他，急救車其後到場，身穿防護套裝的警員和醫療人員用一條藍色氈子遮蓋其身體載走，以紙箱堆疊封鎖現場。報道稱，法新社曾向當地警方和衛生官員查詢，未能得知有關事主詳情。

火神山醫院預計下周一啟用

為應對疫情，當局早前宣布在武漢市蔡甸區和江夏區黃家湖興建火神山、雷神山兩家醫院，澎湃新聞報道，武漢市長周先旺昨晚在疫情通報發布會上表示，兩家醫院按戰地醫院方式設計，其中火神山醫院面積34,000平方米，將設1000張病牀，將在下周日（2日）晚上交付使用，下周一正式收治病人。雷神山醫院總面積75,000平方米，將設1500張病牀，預計下周三交付使用，下周四正式收治病人。

武漢書記稱愧疚自責：應早嚴厲管控

在抗疫工作中倍受指摘的武漢書記馬國強，昨現身央視《新聞1+1》欄目，被問及稱近日以什麼心態工作，他表示是一種內疚、愧疚、自責的心態，「如果早採取嚴厲的管控措施，結果會比現在好，對全國各地的影響要小，也會讓黨中央、國務院少操心」；還有就是緊張的心態，因為從來沒遇到如此重大挑戰，這是「一場看不見敵人的戰役」。「我們一方面要做防控，一方面要做救治，同時還要保障我們市民的正常生活，保證城市的正常運轉。這樣的心態由於我們工作沒有做好，沒有做得當機立斷，導致這個疫情輸出到了國外、輸出到了國內，所以我說這是一個心情。」馬國強又表示，目前已堅定信心，因為有黨中央、國務院的堅強領導，中央又派出前方指導組作為我們強大的後盾。

（武漢肺炎）

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