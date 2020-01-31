世衛：為中國抗疫決心震驚

讚中國恪守公開透明承諾

中新社報道，本月22日和23日，譚德塞接連召集新型冠狀病毒突發事件委員會開會，會後宣布新型冠狀病毒疫情尚不構成「國際公共衛生緊急事件」，跟不少專家的呼籲相反，惹來爭議。26日譚德塞帶領團隊赴華了解疫情發展情况，29日他在日內瓦的記者會上表示，當前確診病例持續增加，德國、越南及日本3個國家也出現人傳人病例，世衛組織深表關切，雖然中國以外地區確診病例相對較低，但疫情存在進一步擴散的可能，因此決定再開會，就當前疫情是否構成PHEIC聽取意見。世衛若宣布構成PHEIC，即可升高國際間協調行動。

譚德塞讚揚，中國快速甄別病原體並同世衛組織和其他國家分享有關病毒基因序列，表明中方恪守公開透明承諾。譚德塞還在Twitter指出，「他們(中國）付出的代價最大，他們為遏制疫情做出犧牲之際，他們的生活和經濟首當其衝，中國需要世界的團結一心和支持」。

日加歐盟促讓台入世衛

另外，這3次WHO緊急會議均將有疫情的台灣排除在外，日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯多、歐盟對外事務部（EEAS）均發聲支持讓台灣參加WHO，台灣總統蔡英文昨表示感謝，希望WHO不要因政治因素排除台灣。

（武漢肺炎）