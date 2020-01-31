疾控官員期刊發論文 稱上月中已人傳人

武漢疾控港大醫學院等撰寫

題為「新型冠狀病毒感染肺炎在中國武漢的初期傳播動力學」的論文作者共有45人，分別來自中國疾控中心、武漢疾控中心、香港大學等機構，包括中國疾控中心主任高福、港大醫學院院長梁卓偉等。論文的部分數據、結論昨在網上廣傳，引發對官方在疫情初期隱瞞真相的質疑。

論文收集截至1月22日已報告並經實驗室確診的新型冠狀病毒肺炎病例的人口統計學特徵、暴露史和疾病時間線信息，分析武漢最早425名確診患者情况，結果顯示在本月1日前發病的個案中，55%與華南海鮮批發市場相關，而在此後發病的個案，則僅8.6%與該海鮮市場有關，平均潛伏期為5.2天。在初期，個案倍增時間為7.4天。密切接觸者之間的人際傳播從去年12月中旬開始已經發生，並在此後一個月內逐漸擴散。

另外，論文所附圖表顯示，本月1日至11日期間，武漢有7名醫務人員感染，12日至22日期間，有8名醫務人員感染。

官方本月初稱未有明確人傳人

有關數據均與官方說法有異。武漢市衛健委本月11日通報稱，當時未發現醫務人員感染，未發現明確的人傳人證據。翌日官方通報又指，密切接觸者中沒有發現相關病例，未通報醫務人員感染情况。直到15日，武漢市衛健委始表示：「不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。」

上周一（20日），國家級專家組組長鍾南山院士首次證實有醫務人員感染。翌日武漢市衛健委終於承認，當地共有15名醫務人員確診，另有1人為疑似病例。

每人可再傳2.2人 SARS為3人

研究還發現，病毒由一人傳至另一人的平均間隔時間為7.5天，R0（基本再生數）約為2.2，即每名患者平均感染另外2.2人。一般而言，只要R0大於1，疫情就會不斷加劇，而疾病控制措施的目標是將R0降低至1以下。2003年沙士的R0估計為3。

（武漢肺炎）