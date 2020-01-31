初檢已被告知「八九不離十」 醫生稱症狀輕着回家 牀位緊缺 武漢翁病發10日始入院

「中新經緯」報道，武漢居民張平疑在12日參加一場婚宴時感染肺炎，當時同桌的賓客中有一名出售活禽的親友，該人在張平發病前已入院。張於20日晚開始發熱，23日去武漢市中心醫院接受CT（電腦斷層掃描）檢查後，門診醫生告訴他，「（跟新型冠狀病毒肺炎）八九不離十。」

候診17小時打一針 連續3天

張平後轉至肺炎收治定點醫院武漢市紅十字會醫院求醫，醫院人滿為患。張平女兒張婕說，一家人在該院「掛號排了3、4個小時，看醫生排到了晚上7、8點鐘，直到第二天凌晨4點才打到一針拜復樂（針劑）。然後再排第二天的針，連續3天，最短排17至18個小時才能打上一針，最長20多個小時。」張平和陪同的女婿李賢連續幾天沒有回家，張平只能在車上休息，李賢則在醫院凳子上靠牆小睡。26日晚，李賢開始發燒，後被確診新型冠狀病毒肺炎。醫生稱兩人症狀較輕，建議回家隔離治療，盡量少去醫院。

女婿高燒數日 仍等待入院

張平返家後症狀沒有好轉，只能召急救車再送到武漢市普愛醫院，他們所在的社區開始登記張平和李賢的患病情况。醫生告訴張平，由於沒有接到社區的通知，醫院不能給他用藥，也不能安排住院。張平27日正式確診，翌日武漢市第四醫院出具診斷證明顯示，張病症加重，雙肺廣泛感染、重症肺炎，建議住院治療。張婕提前帶了折疊牀，讓父親躺在普愛醫院留觀室走廊上，等待住院機會。直到昨天（30日）終於被普愛醫院收治，這時已離他發病過去了10日。而連續高燒幾天的女婿李賢，仍躺在留觀室等待入院。

武漢市防疫指揮部早前發布第7號通告，為解決發熱門診等候時間長、牀位安排不及時等問題，對發熱市民全面分級分類就醫服務。通告規定，全市各社區負責全面排查各區發熱病人，並送社區醫療中心篩選、分類病情，對有需要者統一安排車輛送達指定發熱門診就診，其他情况者居家觀察。

省委書記：住院難因「三期疊加」

此外，要分類安排發熱病人，對確診及高度疑似病人，由市衛健委負責派車送治，症狀較輕者由各區接回指定地點隔離觀察。

湖北省政府昨召開新聞發布會通報疫情，省委書記蔣超良被問到住院難等問題時回應，當前可以說是「三期疊加」，即新型冠狀病毒肺炎高峰期、湖北地區常見的流感高發期、呼吸道疾病的高發期疊加，導致醫院的發熱門診排長隊，定點醫院出現一牀難求的情况。蔣超良介紹三項解決措施：第一，抓緊現有醫院的改造、擴增病牀。湖北全省設置定點醫院130家，武漢設置定點醫院19家。第二，加強分級、分類排查，把社區、村的防控作為整個防控工作的第一道防線。第三，千方百計保證醫務物資的供應，力求堵住短缺。武漢正臨時加緊興建兩所專門醫院「火神山」和「雷神山」，預計將提供共約2000張牀位，均計劃在下周三（5日）前交付使用。

（武漢肺炎）

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