網民揭製假口罩 浙江警查處拘5人

武漢肺炎疫情爆發後，口罩被瘋搶。25日起，陸續有網民在微博上稱，義烏北下朱的口罩作坊的生產環境非無菌車間，工人不戴口罩、不戴正規手套，現場衛生環境糟糕。亦有網民稱義烏北下朱別墅出現假3M口罩發往各地，有人前去阻攔而發生爭執，即將有近700萬件流入市場。

紅星新聞報道，義烏市市場監督管理局官方微博發布消息稱，接網友舉報，本地有假冒口罩即將流入市場後，該局立即聯合公安部門前往該地點開展檢查，現場查獲「清輕」牌即棄口罩70箱共10萬多件、無標識口罩11箱共5萬餘件，但未發現網友所稱的「3M」標識口罩。目前，當地警方已刑拘5人，具體案情需警方公布。

N95加價賣85元 藥房罰300萬

另據《北京日報》App報道，北京市濟民康泰大藥房豐台區第五十五分店大幅抬高N95型口罩銷售價格，將進價為200元（人民幣，下同）一盒的3M牌8511CN型口罩（十件裝），大幅提價到850元一盒對外銷售，而同時期該款口罩網絡售價僅為143元一盒。北京市場監管局查實後，將對藥房處以300萬元的行政處罰。

1月28日，微信城市服務公眾號發布消息稱，如果用戶發現有企業或者店舖串通漲價、哄抬價格或者其他價格違法行為的，可以在微信平台進行舉報。

（武漢肺炎）