一月逾6000確診 超沙士總數

西藏現首疑病例

研究發現3藥物抑新冠毒

內媒《健康時報》報道，從去年12月30日首次發布疫情相關公告起，短短30天內，新型冠狀病毒肺炎確診人數已超過2003年SARS確診宗數。截至28日凌晨0時，國家衛健委收到全國累計報告確診5974宗，疑似9239宗。疑似病例中，一宗來自一直零疫情的西藏。而從2002年底至2003年8月16日，內地累計報告SARS病例5327宗，治癒出院4959宗，死亡349宗。

中國疾控中心流行病學首席科學家曾光對此表示，這兩種疾病不同，毋須對病例數過於恐慌。他指出，SARS重症較多，並出現「超級傳播者」，很多醫務人員被感染；而目前新型冠狀病毒肺炎沒有出現「超級傳播者」，醫務人員被感染者較少。雖然比起SARS，新型冠狀病毒的防控難度大，潛伏期也有傳染性，但整體病情較輕；病例數雖多，但大多數都是輕症。

據中科院昨天消息，武漢病毒研究所與軍事醫學科學院毒物藥物研究所聯合發現了在細胞層面上對新型冠狀病毒有較好抑制作用的3種藥物，分別是原本用於研究治療伊波拉病毒的雷米迪維或倫地西韋（Remdesivir, GS-5734）、用於治療及預防瘧疾的氯喹（Chloroquine, Sigma-C6628），以及抗反轉錄病毒藥物、可用於愛滋病治療的利托那韋（Ritonavir），現正經相關程序報批，以進行後續臨牀使用。

（武漢肺炎）