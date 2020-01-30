阻建隔離營 福建村民堵路爆衝突 官方：附近無民居 經勸導已平息

村民向警擲物 有網民稱當局令全村隔離

據網上流傳的現場短片顯示，28日，眾多大沙村村民堵塞村內道路，至夜晚向警方防線及警車投擲木棍等雜物。另一段短片可見，多名警員手持盾牌或赤手驅趕示威者，其中僅部分警員佩戴口罩。消息指出，村民是因「不滿新型冠狀病毒疫情的隔離中心，過於接近民宅」，擔心被傳染，憤而堵路，警民衝突之後，數名村民被帶走。另有網民稱，事因有村民從湖北武漢的重災區回村，當局下令將全村與外界隔離，引發村民不滿。

當局：密切接觸者隔離備用點

霞浦縣應對疫情指揮部前晚通報稱，該縣日前有2人確診患上新型冠狀病毒肺炎，26名密切接觸者已被集中隔離觀察。通報表示，為防止疫情進一步擴散，根據專家建議，指揮部選定經濟開發區大沙園區內的一處閒置廠房宿舍樓修繕，作為密切接觸者集中留觀點的備用點。該場所位於大沙工業園區，距離大沙村近一公里，且附近沒有居民居住。

通報指出，在隔離營修繕過程中，大沙村部分村民不理解，採取堵路等過激行為。經縣鄉村幹部及疾控專家的勸導，目前事件基本平息，「霞浦縣將繼續做好群眾的思想工作，全力做好疫情防控」。

值得一提的是，國家主席習近平曾於1988年6月至1990年4月擔任寧德地委書記，《習近平在寧德》一書本月由中共中央黨校出版社出版。

此外，面對疫情，內地許多農村以鄰為壑，私自採取堵路、築牆等方式拒絕外來人士進入。國務委員、公安部長趙克志前日表明，對未經批准擅自設卡攔截、斷路阻斷交通等違法行為，要立即報告黨委、政府，依法穩妥處置，維護正常交通秩序。

新華社讚「封村自我隔離」防控銅牆鐵壁

不過，新華社昨日發表文章《中國基層用「土辦法」築起春節防疫「銅牆鐵壁」》，形容肺炎疫情來勢洶洶，現在是「非常時期」，讚揚農村「封村自我隔離」、用大聲公喊話、取消登門拜年、拉警示橫額等「土辦法」，是防控疫情的「銅牆鐵壁」。

文章提到，山東濟寧市嘉祥縣紙坊鎮李村黨支部書記魏德利表示，從上周六（25日）起實施「封村計劃」，在進出該村的4條道路，每個路口都橫停一輛汽車，並有2到4名村幹部、黨員志願者24小時值守。山東膠州市里岔鎮前小河崖村則掛上「看好自己門，盯住外來人！」的橫額。對自行封村的取態，新華社的報道似乎與公安部禁命有異。

明報記者

（武漢肺炎）