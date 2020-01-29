武漢協和醫院3醫護治癒出院

3醫護：出院後續堅守前線

深受新型冠狀病毒肺炎疫情之害的武漢，至少有15名醫護人員遭遇感染，亦有醫護人員因此殉職。昨日，在臨牀症狀得到有效控制，經專家組討論同意後，3名首批在華中科技大學附屬協和醫院進行治療，此前因工作而遭受感染的醫護人員獲准出院。《21世紀經濟報道》報道，本次獲准出院的醫護人員為兩名分屬外科與加護病房的楊姓護士，以及協和醫院西院的一名胡姓醫生。其中外科楊姓護士表示，疫病並不可怕，只要配合醫生隔離治療，治癒的可能性很大。三人均表示出院後要繼續堅守在抗疫前線。

昨日上海亦傳來消息，一名21歲有武漢居住史的女患者，已連續3日體溫正常，呼吸道症狀好轉，肺部影像學顯示病灶明顯吸收，兩次新型冠狀病毒核酸檢測陰性，經專家組評估獲准出院。

另據紅星新聞報道，四川省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情應急指揮部副指揮長王一宏表示，證實四川境內存在散在的二代病例（即原發病例出現後受其感染而出現的病例）和醫務人員感染的情况。

（武漢肺炎）