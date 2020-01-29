鍾南山：疫情應在十日內見頂

疑似病例首次下降

據國家衛生健康委員會發佈的最新通告，截至昨日內地30省（區、市），新增確診病例1771宗，疑似病例2077宗。這是新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發以來，首次出現疑似病例的下降。

鐘南山在接受新華社採訪時表示，未來一周或十天左右，疫情將達到高峰，但不會大規模地增加了。他認為發熱仍是染疫的典型症狀，10到14天也是很好的隔離觀察期，因此不擔心因為春運返程出現大規模感染。他還說，雖然目前還沒有針對性藥物，但隨着生命支持技術的提高，死亡率還會再降低。

針對於網傳內地染病群體約在10萬人左右的消息，國家醫療專家組成員、北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺昨日回應，第一次聽說有10萬人染疫的情况。並稱據其掌握的目前相關報告資料而言，國家衛健委「每天都在即時進行更新，資料在如實的向全球公告。」截至昨日，內地累計確診病例4630宗，死亡106宗。

內地尋找染疫者同乘客

此前大量具有傳疫危險的染疫者因隨春運從武漢遷移至全國多個省份，內地官方根據已掌握的確診染疫者路線信息和搭乘交通工具的相關信息，公開在網上緊急尋找同乘者。

據公開數據顯示，被公開尋找同乘者的乘車時段是本月12日至24日，並涉及內地大多發現確診病例的省區。交通工具除客運列車汽車外，亦涵蓋飛機、動車、和城市公交與地鐵。此外官方亦通過網絡，結合被確診人員的相關信息，向全國範圍緊急尋找百餘列火車汽車客運、飛機與公交地鐵的同乘人員，呼籲其主動配合在家隔離，並聯繫當地社區、醫院或疾控中心。

（武漢肺炎）