口罩抬價10倍 天津藥房被罰300萬

央視昨日報道，原價12元口罩卻賣128元的情况還屢禁不止，天津市旭潤惠民大藥房一分公司被天津津南區市場監管局立案調查。經查證後，市場監管局擬行政處罰該單位300萬元，並因此案涉經濟犯罪問題，已移送公安機關。天津市市場監管委希望廣大經營者要引以為戒，要求經銷商不可心存僥倖，不可利慾薰心發國難財。

鄭州超市白菜抬價 罰款50萬

另據河南鄭州市委宣傳部官方微信「鄭州發布」消息，前日不少鄭州市民稱，該市北二七路大商超市及世紀聯華橄欖城店，白菜價格暴漲。一斤白菜定價近7元，一顆白菜買下來竟需要63.9元。對此，鄭州市二七區市場監管局已對超市負責人進行了行政約談，並行政處罰50萬元，而對世紀聯華橄欖城店正在進行調查取證。

針對多地防疫產品價格暴漲，國家市場監管總局近日發布近期各地查辦的典型案例，並要求廣大經營者引以為戒，嚴格依法經營。被查處的藥店分別位於北京、廣東、武漢、四川和重慶。這些藥房對口罩提價幅度達40%到560%，並涉哄抬價格和不按規定明碼標價等違法行為。

（武漢肺炎）